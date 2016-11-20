عناصر من “داعش” حاولوا اغتيال السيسي مرتين إحداهما في السعودية

قالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، إنها أحالت 292 متهماً بتشكيل 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم “ولاية سيناء”، الذي يبايع تنظيم “داعش”، إلى القضاء العسكري، وخططوا لارتكاب عمليات إرهابية، من بينها محاولتين لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، إحداهما كانت في السعودية أثناء أدائه فريضة العمرة.

وقال بيان صادر عن النيابة إن عدداً من المتهمين في هذه القضية خططوا لاغتيال السيسي أثناء تواجده في السعودية لأداء فريضة العمرة مع الأمير نايف بن عبد العزيز.

واتهمت النيابة أيضاً ستة ضباط شرطة مفصولين وطبيب أسنان بوضع خطتين لاستهداف “موكب رئيس الجمهورية أثناء مروره بأي طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي”.