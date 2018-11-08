عنقود رمان يزن 8 كلغ لدى مزارع في قرية “ربعو” قضاء مصياف

عثر المزارع حسام خرسه من قرية ربعو بمنطقة مصياف بمحافظة حماة ضمن بستانه على عنقود من ثمار الرمان يزن 10 كيلو غرام /الصورة أدناه/.

عن ذلك يقول المزارع حسام: من المعروف ان صفة العنقود تطلق على أشجار الكرمة من العنب اما أشجار الرمان فنادرا ما ترى مثل هذه الحال وعن الأسباب يشير حسام خرسه الى ان العناية الزائدة بالأشجار أيا كان نوعها من تقليم وتخديم وتسميد ورش المبيدات كل ذلك يجعل من الاشجار تعطي ثمارا مميزة لجهة الانتاج والنوع.

وزاد خرسه قائلا: بان قرية ربعو تنتج من الرمان سنويا اكثر من 500 طن الا ان موسم هذا العام لم يكن بالسوية المطلوبة حيث أصيب بذبابة الرمان ما اثر كثيرا على الانتاج وتساقط العديد منه في بساتين المنتجين رغم عمليات المكافحة التي يقوم بها المزارعون ما يشي بان بعض هذه الأدوية غير فعاله رغم ان ثمنها مرتفع جدا.

يذكر ان كيلو الرمان يباع الآن في الأسواق المحلية من 150 الى 175 ليرة من النوع الأول في حين يلجا العديد من المنتجين بتخزين إنتاجهم الى ما قبل رأس السنة الجديدة حيث تشهد آنذاك أسعارا مرتفعة جدا.

البعث ميديا || حماة – محمد فرحة