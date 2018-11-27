عودة الأسواق المتنقلة إلى أحياء الحسكة

تجددت مؤخرا ظاهرة الأسواق المتنقلة في محافظة الحسكة لتكون مقصدا لأبنائها وتحديدا النساء فهي تعتمد مبدا القرب من المستهلك والذهاب إليه وبأسعار أقل عن الرائجة في الأسواق.

وتتخذ الأسواق مكانا لها في أحياء المدينة وغالبا ما تكون ساحة رئيسية أو مكانا متسعا يتسع للبسطات المختلفة ويأخذ السوق اسمه من أيام الأسبوع بحيث يرتبط كل يوم بحي من الأحياء فهناك سوق الأربعاء في حي غويران وسوق الثلاثاء في حي المشيرفة وسوق الأحد بحي النشوة وهكذا.

وعادة يتخذ السوق الطابع الشعبي ومعظمها كان يقتصر بداية على عدد من الباعة القادمين من خارج المحافظة وتحديدا من محافظة الرقة لذلك كان يطلق عليه سوق الرقاوية.

ويوضح أحد الباعة أن السوق توسع اليوم وغالبية الباعة من أبناء المحافظة وهو مفتوح على مدار الأسبوع بما فيه يوم الجمعة وهناك سوق السبت بحي المعيشية وسوق الأحد في الصالحية والاثنين بضاحية الأسد والنشوة الغربية أما يوم الثلاثاء فيتركز بحيي العزيزية والنشوة والشريعة ويكون موعد السوق في حيي غويران ومنطقة تل طويل يوم الأربعاء ويوم الخميس يخصص لحي الكلاسة ليستقر بنهاية الأسبوع بمركز المدينة.

وتباع في السوق كل السلع من خضراوات وفواكه وألبسة وأقمشة بكل أنواعها والمعدات والأدوات المنزلية، إضافة إلى الألبسة المستعملة ولكل الأعمار.

أبو علي بائع جوال قام العام الماضي بالتحول من بيع مواد السمانة في محله الصغير باحدى حارات حي العزيزية الشعبي إلى التجارة الجوالة، موضحا أن الخطوة حسنت مستوى دخله اليومي ووسعت نشاطه التجاري من خلال التنقل بين الاحياء ومتابعة السوق وفق مواعيد.

ويضيف أبو علي أن أسعار المواد في هذه الأسواق أقل بنسب تتراوح بين /15 و20/ بالمئة عن الأسواق الأخرى لعدم وجود نفقات مالية كتلك المترتبة على المحال التجارية من نفقات آجار وأجور عمال وفواتير المياه والكهرباء والضرائب وغيرها.

السيدة أم سلمان من حي غويران تؤجل عمليات شراء حاجات منزلها إلى يوم الأربعاء من كل أسبوع وهو اليوم الذي يقدم فيه السوق المتنقل إلى الحي مشيرة إلى توفر غالبية احتياجاتها من المواد الغذائية والخضار ومستلزمات المنزل والمنظفات وغيرها وبأسعار اقل عن أسعار المحال التجارية.

رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بالحسكة علي خليف بين أهمية هذه الاسواق بالنسبة للمستهلك، ولا سيما أنها رخيصة والأسعار ويتم الإعلان عنها بالصوت، لذلك كل شيء معلوم بالنسبة للسوق كما تتم المراقبة بشكل دوري وغالبية المواد ذات نوعية جيدة ولم تصل أي شكاوى من المواطنين حول البضائع المعروضة في هذه الأسواق.