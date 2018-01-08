أعلن مصدر في وزارة الكهرباء عن عودة التيار الكهربائي لمحافظة السويداء بعد انقطاعه منذ صباح اليوم جراء انهيار برج توتر عال 230 كيلوفولط تابع

لخط تشرين الكوم المغذي للمحافظة بعد استهدافه من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة بعدد من القذائف الصاروخية.

وأشار المصدر في تصريح له إلى أن “عمال الكهرباء قاموا بمناورة على خطوط التوتر العالي 230 كيلوفولط كحل بديل ريثما تنتهي ورشات الكهرباء من إصلاح الأضرار التي تعرض لها برج 230 كيلوفولط على خط تشرين الكوم إثر استهدافه بقذائف صاروخية صباح اليوم بالقرب من منطقة الهيجانة بريف دمشق”.

ومنذ التوصل إلى اتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية مطلع أيار الماضي خرقت المجموعات المسلحة الاتفاق أكثر من مرة عبر الاعتداء على المناطق السكنية والبنى التحتية والمنشآت الخدمية ولا سيما محطات تحويل وتوليد الكهرباء حيث استهدفت في تشرين الثاني الماضي محطة تحويل بلدة غزالة بريف درعا.

وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لمناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم على أي خرق من المجموعات المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية.