عودة الخدمة الهاتفية إلى مقسم المناجير في ريف رأس العين بالحسكة

اعاد فرع المؤسسة السورية للاتصالات في الحسكة اليوم الخدمة الهاتفية الى مقسم المناجير في ريف راس العين الذي خرج عن الخدمة منذ ثلاث سنوات جراء الاعتداءات الارهابية.

وبين مدير فرع المؤسسة الدكتور جميل بلال أنه تم تفعيل الاتصالات الثابتة في مقسم المناجير بعد تمكن ورشات مؤسسة الاتصالات في الحسكة من اجراء الصيانة اللازمة واصلاح الاعطال الحاصلة، نتيجة الاعتداءات الارهابية، حيث يخدم المقسم 2480 مشتركا في المناجير والقرى المحيطة بها، لافتا الى ان ورشات الموءسسة تتابع عمليات المرحلة الثانية من اصلاح مسار الكابل الضوئي جنوب الحسكة الممتد من العريشة حتى مدينة الشدادي.