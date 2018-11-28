أعلنت إدارة نادي الكرامة عن حملة من أجل عودة اللاعب الدولي فراس الخطيب إلى المنتخب الذي يحتاج إلى جهوده، حيث أطلق رئيس النادي الحملة تحت شعار: “كلنا مع عودة الخطيب”. دعوة النادي جاءت متوافقة مع حملة جماهيرية على مختلف أشكال التواصل، وخاصة في ظل تأثير اللاعب فنياً ومعنوياً على لاعبي المنتخب، وأهمية تواجده في كأس آسيا، فليس من المعقول أن يقول المدرب تارة بأن الخطيب خالف تعليماته بعدم الذهاب لمعسكر النمسا مفضلاً عليه التحليل على مباريات كأس العالم، وتارة أخرى بأن مستواه الفني متدن، قبل أن يؤكد أنه يفكر في استدعائه مجدداً. ولم يبق إلا أن نضم صوتنا لصوت نادي الكرامة، ولصوت عشاق نسور قاسيون بأن تكون عودة الكابتن فراس الخطيب قريبة وكما يستحق، فعدم وجوده مع المنتخب في الإمارات في نهائيات أمم آسيا سيفقد المنتخب أحد أهم أعمدته، لذا بات من الضروري الإسراع بعودة الخطيب لمنتخبه ليكتمل عقده الفني بوجوده فيه.