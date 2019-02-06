عودة دفعة جديدة من المهجرين من مخيمات اللجوء في الأردن

عبر مركز نصيب – جابر الحدودي، عادت اليوم دفعة جديدة من المهجرين السوريين بفعل الإرهاب إلى الوطن من مخيمات اللجوء في الأردن، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة المهجرين السوريين إلى المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وأفادت تقارير من درعا بأن العشرات من السوريين المهجرين بينهم أطفال ونساء عادوا اليوم عبر مركز نصيب قادمين من مخيمات اللجوء في الأردن تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم في القرى والبلدات التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وبين المراسل أن الجهات المعنية في المحافظة جهزت عددا من الحافلات وسيارات الشحن لتقل العائدين وأمتعتهم إلى قراهم وبلداتهم بعد استكمال إجراءات الدخول البسيطة من قبل العناصر المختصة في المركز وتقديم الخدمات الصحية للمحتاجين منهم.

وعادت أمس دفعة من المهجرين السوريين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر المركز ذاته إلى قراهم المحررة من الإرهاب.