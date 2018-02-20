عودة صالة الرحا إلى الخدمة يدعم طموحات النادي

السويداء- زياد عامر

رغم قلة الإمكانيات، إلا أن نادي الرحا استطاع الحفاظ على ألعابه وتطويرها، وخلال الفترة الماضية انتهت الأعمال في صالة النادي لتعود للخدمة مجدداً، وتفتح أبواب الراحة المالية من خلال استثمارها المنتظر، وللاقتراب أكثر من واقع هذا النادي المجتهد التقت”البعث” برئيس النادي نزار أبو راس الذي أكد بأن طموحات النادي باتت كبيرة، ففريق كرة القدم سيغادر الدرجة الثالثة هذا الموسم بعد تأمين مستلزماته كافة وبعد ترميم الصالة من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، وعبر مؤسسة الإنشاءات العسكرية، وبكلفة 5 ملايين ليرة سورية، وبالتالي أضحت جاهزة للاستثمار (كصالة أفراح).

وأضاف أبو راس: هناك 15 محضراً على الطريق العام سيتم استثمارها (كل محضر بـ 18 ألف ليرة شهرياً) كمحلات تجارية، وكان ذلك حلماً، وقد تحقق، وأصبح النادي يملك موارد مالية تنعش ألعابه العطشى، أما فنياً قمنا بتكليف المدرب خالد صيموعة كمدرب لكرة القدم، وقد قام باستقدام اللاعبين من مدينة السويداء (محمود وأسامة علي، مازن الملحم، فارس أبو محمود، مجدي المتني، أسعد أبو سعدى، رامي الأباظة، طارق المكسور، وسام خوبص، باسل الشعار، ومن القريا مازن أبو زهرة، ومن قنوات يزن زين الدين، ومن مفعلة وجدي غانم)، ويساعد المدرب إسماعيل كنعان، ورأفت علوان، وعاطف أبو راس، والداعم المالي بسام أبو راس الذي أبدى استعداده لتقديم كل ما تحتاجه كرة القدم.

وعن استعدادات الفريق لبطولة المحافظة التي ستبدأ في الثالث من آذار القادم قال: لقد جئنا في المجموعة الأولى إلى جانب أندية عرمان، لاهثة، الشبيبة، والمهمة سهلة، وقد لعب الفريق مباريات عدة، كانت نتائجها الفوز على العربي 3-2، وعلى صلخد 5-2، وعلى القريا 4-3، وتعادل مع قدامى العربي 1-1، ومع العمال بالنتيجة ذاتها، وخسارة أمام نادي شهبا 3-4.

والجدير ذكره أن النادي لديه ألعاب عدة مجتهدة، كالشطرنج، والكاراتيه، وكرة الطاولة، وبناء الأجسام، وألعاب القوى، والجودو.