عودة محطة تصفية مياه سد العرب بالسويداء للعمل

أكد مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء المهندس وائل شقير أنه تمت اعادة تشغيل واستثمار محطة تصفية مياه سد جبل العرب الخارجة من الاستثمار منذ شهر تموز الماضي، نتيجة نفاد مخزون مياه السد جراء تراجع معدلات الهطول خلال موسم الشتاء الماضي وزيادة الطلب لتخديم المواطنين بالمياه.

وأوضح شقير أنه تم تشغيل المحطة باستطاعة تتجاوز 8 الاف متر مكعب يوميا بعد أن أصبح مخزون مياه السد نحو 900 الف متر مكعب، لافتا الى أنه تم اجراء تجارب تشغيلية لمدة 5 أيام وبدأ الضخ حاليا لقرية سهوة الخضر، وسيتم خلال الفترة القريبة القادمة الضخ لعدد من القرى التي كان يخدمها السد والتي تبلغ نحو 14 قرية وتجمعا سكانيا تضم نحو 45 الف نسمة.

وبين ان أهمية هذه الخطوة تكمن في توفير مصدر مائي اضافي للقرى والتجمعات السكانية بعد أن كانت تخدم بمياه الشرب بواسطة الصهاريج، مشيرا الى أن محطة سد جبل العرب مجهزة بمنظومة وأجهزة تعقيم وعناصر فلترة متطورة والمياه المنتجة منها مطابقة للمواصفات القياسية السورية وجرى تحديثها خلال العامين الماضيين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وأنه ستتم اعادة تشغيل واستثمار محطة تصفية سد الروم فور توفر مخزون مياه كاف في السد.