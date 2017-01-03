عودة محطة تصفية مياه سد جبل العرب إلى الاستثمار

أشار مدير الموارد المائية بالسويداء المهندس أدهم أبو لطيف إلى جريان بعض الأودية المغذية لعدد من سدود المحافظة جراء الهطلات المطرية المتعاقبة التي شهدتها المحافظة موضحاً أن الجريان يشمل الأودية المغذية لسدود الغيضة والطيبة والمشنف الشمالي والمشنف الجنوبي وجويلين إضافة إلى سدود جبل العرب والروم وسهوة الخضر وحبران.

حيث أدى وصول المياه إلى سد جبل العرب إلى إعادة تشغيل واستثمار محطة تصفية مياه سد جبل العرب وذلك بعد خروجها من الاستثمار نتيجة نفاد مخزون مياه السد لأسباب تتعلق بتراجع معدلات الهطل خلال موسم الشتاء الماضي إضافة إلى زيادة عدد المواطنين المطلوب تخديمهم بالمياه.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء المهندس وائل شقير أنه تم تشغيل المحطة باستطاعة تتجاوز 8 آلاف م3 يومياً بعد أن وصل مخزون المياه في السد إلى نحو 900 ألف م3 لافتاً إلى أنه تم إجراء تجارب تشغيلية لمدة خمسة أيام وبدأ الضخ حالياً لقرية سهوة الخضر وسيتم خلال الفترة القريبة القادمة الضخ لعدد من القرى التي كان يخدمها السد والتي تبلغ نحو 14 قرية وتجمعاً سكانياً تضم نحو 45 ألف نسمة لافتاً إلى أن أهمية هذه الخطوة تكمن في توفير مصدر مائي إضافي بعد أن كانت عملية تخديم تلك القرى والتجمعات بمياه الشرب تتم بوساطة الصهاريج الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة الطلب على مياه الشرب في تلك القرى مشيراً إلى أن محطة سد جبل العرب مجهزة بمنظومة وأجهزة تعقيم وعناصر فلترة متطورة والمياه المنتجة منها مطابقة للمواصفات القياسية السورية وجرى تحديثها خلال العامين الماضيين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف شقير بأنه سيتم إعادة تشغيل واستثمار محطة تصفية سد الروم فور توافر مخزون مياه كافٍ في السد موضحاً أن المؤسسة وضعت بالخدمة خلال الشهر الماضي ثماني آبار لمياه الشرب كانت معطلة وذلك بعد إصلاحها حيث توزعت تلك الآبار في مناطق (عنز – رساس- بارك- المنطقة الصناعية في مدينة شهبا- عتيل- الرحى- الصورة الصغيرة – وقم) ما ساهم في زيادة الوارد المائي للقرى والتجمعات المذكورة.