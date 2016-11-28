عودة مرتقبة لـ400 محل تجاري إلى وسط حمص خلال 6 أشهر

التقى محافظ حمص طلال البرازي مع الفعاليات التجارية والاقتصادية بمحافظة حمص في مقر غرفة التجارة بسوق الناعورة بحمص القديمة. بهدف العمل على تسريع مراحل إعادة تأهيل الأسواق التجارية وسط المدينة وتسهيل عودة التجار إلى محالهم التجارية والإسراع بعمليات الترميم والصيانة المطلوبة لتلك المحال وتعزيز العلاقة بين التاجر والزبون من خلال تأمين وسائل النقل بشكل مباشر للمحال التجارية في الأسواق.

ولفت محافظ حمص طلال البرازي إلى الاهتمام الكبير بتفعيل الحياة الاقتصادية وإعادة مؤسسات الدولة إلى ما كانت عليه، منوهاً بوجود مؤشرات للتعافي المتسارع بمحافظة حمص، مؤكداً أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال من خلال إزالة أطنان من الأنقاض وتوفير الدعم بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية لتأهيل الأسواق التجارية، ومشيراً إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل الأسواق، وموضحاً أن ما يقارب 15بالمئة من التجار عادوا لمحالهم في تلك الأسواق، وكاشفاً أنه من المتوقع عودة 400محل تجاري خلال 6 أشهر إلى وسط حمص في الأسواق التراثية القديمة وسوق الناعورة.

من جهته قال رئيس غرفة تجارة حمص عبد الناصر فتوح إن حمص تشهد عودة متسارعة لنشاطها التجاري نظرا لما تم تقديمه من تسهيلات ودعم من خلال إزالة بعض الحواجز الأسمنتية وفتح بعض الطرقات وتأهيل الأسواق.

وتركزت مطالب التجار وأصحاب المحال التجارية خلال الاجتماع حول ضرورة منحهم قروضا ميسرة تشغيلية ومراقبة توظيفها لمصلحة إعادة افتتاح محالهم وتأمين الكهرباء، مؤكدين ضرورة إيجاد مصانع إنتاجية مصغرة وعدم الاقتصار على الاستهلاك فحسب وتوظيف رؤوس الأموال بإقامة مشاريع مدرة للدخل وصيانة الأرصفة وتأهيل البنى التحتية وترحيل أنقاض الأبنية المهدمة.