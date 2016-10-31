عودة مركز الدحاديل الصحي للخدمة قريباً

وبين الدكتور أورفلي ان مديرية الصحة بدأت أعمال ترميم جميع أقسام مشفى ابن النفيس ومبنى المعالجة الفيزيائية في المجمع، لتحسين الخدمات المقدمة لمصابي وجرحى الحرب الارهابية على سورية ومساعدتهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع.

ولفت مدير الصحة إلى أن مشفى ابن النفيس سيواصل تقديم خدماته بالتوازي مع انجاز أعمال التأهيل المتوقع انتهاؤها نهاية العام الجاري، مبينا أن المشفى هو الوحيد في دمشق الذي يقدم جميع خدماته الطبية والعلاجية والدوائية مجانا.

وتجدر الاشارة إلى أن صحة دمشق وضعت الخميس الماضي مركزين تخصصين جديدين بالخدمة في مبنى العيادات الشاملة بالزاهرة ،وهما للأطفال السكريين وأمراض القلب.