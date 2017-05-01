عودة مطحنة اليرموك بدرعا الى الخدمة

اكد مدير مطحنة اليرموك بدرعا المهندس حميدي الخليل عودة المطحنة الى الخدمة بعد تعرضها لقذيفة صاروخية اطلقتها المجموعات الارهابية.

واشار مدير المطحنة الى ان مطحنة اليرموك عادت الى العمل في اقل من 24 ساعة بعد تعرضها لاعتداء بقذيفة صاروخية من قبل المجموعات الارهابية لافتا الى الجهود التي بذلها العمال والكادر الفني في اصلاح الاعطال وتزويد الافران العامة والخاصة بالدقيق التمويني.

وبين الخليل ان الطاقة الانتاجية اليومية لمطحنة اليرموك في محافظة درعا تبلغ 60 طنا.

وتعرضت المطحنة الوحيدة في المحافظة لعدة هجمات من قبل المجموعات الارهابية المنتشرة في بلدة النعيمة ومنطقة درعا البلد وحى المحطة ما اسفر عن خروجها عن الخدمة لاكثر من مرة.