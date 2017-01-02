عودة موفقة لفيدرر في كأس هوبمان للتنس

بدا أن السويسري روجر فيدرر لم يتأثر بغيابه عن المنافسات بعدما فاز في أول مباراة رسمية يخوضها منذ ستة أشهر بتغلبه على دان ايفانز 6-3 و6-4 في كأس هوبمان للفرق المختلطة للتنس الاثنين.

وخضع اللاعب الذي حصد 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، لجراحة في الركبة، في فبراير شباط الماضي، بعدما انسحب من بطولة فرنسا المفتوحة، بسبب إصابة في الظهر. وأعلن فيدرر، في تموز الماضي، أنه سيحتاج لمزيد من إعادة التأهيل المكثف مما أدى لغيابه عن المنافسات لما تبقى من الموسم.

وحظي فيدرر لدى دخوله لأرض الملعب بتحية كبيرة من أكثر من 13500 متفرج، في استاد بيرث أرينا، وحقق فوزا سهلا على ايفانز، ليضع سويسرا في المقدمة 1-0 أمام بريطانيا.

وقال اللاعب البالغ عمره 35 عاما: “التحية التي تلقيتها لدى دخولي الملعب.. حملت طابعا خاصا للغاية. أشعر بالاستمتاع هنا وأتطلع لخوض باقي مباريات الأسبوع بالطبع”.

وفي رده على سؤال بشأن الدافع الذي يجعله يواصل اللعب، قال: “أعتقد أن الأمر يعتمد أيضا على كيفية تعرضك للإصابة. أصبت وأنا أعد الحمام لأطفالي.. ليست الطريقة التي أود أن أودع بها اللعبة”.

وقال المصنف الأول عالميا سابقا، والذي تراجع للمركز 16 في التصنيف، إنه استمتع بالفترة التي ابتعد فيها عن المنافسات، ولكنه بدأ يفتقد التنس.

وقال: “أشعر بسعادة غامرة لعودتي للعب على ملعب رئيسي.. وتهيئة الكاحل وإحكام أربطة الحذاء والخروج والحصول على هذا الترحيب الحار”.

ولم يفز فيدرر بلقب بطولة كبرى منذ توج في ويمبلدون 2012.

وأضاف: “سيكون الفوز بلقب آخر أمرا جيدا.. بالطبع، يمكنني الحديث عن لقبين أو ثلاثة أو أربعة”.