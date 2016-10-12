عودة ميسي إلى تمارين برشلونة

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات تمارينه مع فريقه برشلونة الإسباني الأربعاء 12 تشرين الأول، بعد غيابه عن الملاعب ثلاثة أسابيع إثر إصابة عضلية بفخذه.

كما عاد إلى تمارين الفريق الكاتالوني قلب دفاعه الفرنسي الدولي صامويل أومتيتي، بحسب ما ذكر على موقعه الرسمي.

وقال النادي في خبر أرفقه بصورة ميسي خلال التمارين: «عاد ليو ميسي وصامويل أومتيتي، برغم عدم جهوزيتهما الكاملة لخوض المباريات، إذ يصارعان للتعافي من الإصابة، وقد انضما إلى باقي أعضاء الفريق خلال التمارين».

وأشار النادي إلى أن الدوليين أندريس إنييستا وجيرار بيكيه وسيرجيو بوسكيتس عادوا إلى تشكيلة المدرب لويس إنريكي بعد فترة التوقف الدولية.

وتعرض ميسي (29 عاما) إلى تمزق في عضلات فخذه خلال التعادل مع غريمه أتلتيكو مدريد 1-1 في 21 أيلول الماضي.

أما أومتيتي، فتعرض لتمدد في أربطة ركبته قبلها بيوم في التمارين.