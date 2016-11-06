عودة وحدة تعبئة الغاز في الراموسة بحلب للإنتاج

عادت وحدة تعبئة الغاز في منطقة الراموسة بمدينة حلب للعمل والانتاج بعد إصلاح الأضرار التي تعرضت لها جراء استهدافها من قبل التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية أمس الأول.

وأفاد مصدر في محافظة حلب بأن “ورشات الصيانة انتهت ظهر اليوم من أعمال الصيانة وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها وحدة تعبئة الغاز المنزلي في حي الراموسة وبدأت بالإنتاج لافتا إلى أنها تقوم بتعبئة نحو 16 ألف اسطوانة يوميا”.

واستهدفت التنظيمات الإرهابية أمس الأول مدينة حلب بعشرات القذائف المتنوعة والطلقات المتفجرة أدت إلى استشهاد عاملين وإصابة 11 آخرين بجروح من وحدة تعبئة الغاز في الراموسة وتضرر خطوط التعبئة والانتاج فيها.