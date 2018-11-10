عون: أي حلول لتوطين اللاجئين الفلسطينيين ستكون قضاء على حقوقهم

حذر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من أن سعي البعض إلى إيجاد حلول غير مقبولة وغير عادلة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة سيكون بمثابة أكبر جريمة بحق العدالة في العالم.

وأكد الرئيس عون في كلمة له خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي على رأس وفد من سينودس أساقفة كنيسة الروم الكاثوليك في لبنان والمنطقة وبلاد الانتشار إن “أي فكرة لإيجاد حلول لقضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال توطينهم هي قضاء على حقوقهم وخدمة للاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق دول المنطقة”.

وجدد الرئيس اللبناني الدعوة إلى المساعدة في عودة المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم بعد عودة الاستقرار إليها.

كما بين عون أنه “لن يترك جهدا الا وسيبذله من أجل حل تعقيدات تشكيل الحكومة اللبنانية”.