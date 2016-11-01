عون: الحل السياسي للأزمة في سورية سينعكس إيجاباً على الوضع في لبنان

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الوصول إلى حل سياسي سريع للأزمة في سورية سينعكس إيجاباً على الوضع في لبنان من مختلف جوانبه ولا سيما فيما يخص إيجاد حل لموضوع المهجرين السوريين فيه .

كما شدد الرئيس عون خلال اتصال أجراه معه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتهنئته بانتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية على أهمية استمرار المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني الذي يعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان.

من جهته أشار كيري إلى “وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب لبنان والتزامها بدعم الجيش اللبناني في مواجهته للإرهاب” لافتاً إلى أن بلاده كما المجتمع الدولي يتطلعان إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة في أقرب وقت ممكن.

وكان عون تسلم سلطاته الدستورية رئيساً للجمهورية اللبنانية في احتفال أقيم بالقصر الجمهوري في بعبدا أمس بعد انتخاب مجلس النواب له.