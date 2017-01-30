عون..انتصارات الجيش العربي السوري أدت إلى تعديل في توازن القوى لمصلحة الحكومة السورية

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهابيين في حلب”شكلت بداية مسيرة حوار وتفاوض للوصول الى حل سياسي”.

وقال “عون” خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه محطة “ال سي أي” الإخبارية الفرنسية “ان معركة حلب أدت إلى تعديل في توازن القوى لمصلحة الحكومة السورية وشكلت بداية مسيرة حوار وتفاوض للوصول إلى حل سياسي”.

وأضاف عون أن الرئيس بشار الأسد سيبقى والذين أرادوا غير ذلك يجهلون سورية مشيرا الى انه لولا الرئيس الأسد لكنا //امام ليبيا ثانية فالحكومة السورية بقيادة الرئيس الأسد تشكل القوة الوحيدة التي بإمكانها إعادة الأمن والإستقرار وإعادة لم شمل الجميع في سورية”.

وحول الوضع في لبنان قال عون.. إن لبنان أمام الفرصة الأخيرة لإعادة بناء دولة قوية فيه من خلال بناء مؤسسات تعمل لخير الوطن وابنائه” رافضا “أن يكون أحد اقوى من الدولة لأنه بذلك نصل إلى الفوضى”.

ولفت إلى أنه في لبنان “يجب أن تكون لدينا قوى أمنية جاهزة دائما ومتيقظة والعمل على تقوية الجيش الذي يضم في صفوفه ابطالا أشداء يخاطرون بحياتهم في سبيل حماية لبنان من الإرهاب الذي يستهدفه وتأمين الإستقرار الدائم فيه”.