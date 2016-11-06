عون: صنعنا وحدتنا الوطنية ونحن أمام مرحلة بناء الوطن

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الوصول الى رئاسة الجمهورية ليس الهدف بل الهدف هو البدء في بناء وطن قوي بوحدته الوطنية التي سيجري العمل على تعزيزها أكثر فأكثر.

وقال عون في كلمة له أمام الحشود الجماهيرية التي وصلت إلى باحة القصر الجمهوري في بيروت لتهنئته برئاسة الجمهورية “نقف اليوم بكل عز وعنفوان لأننا صنعنا وحدتنا الوطنية ونحن أمام مرحلة بناء الوطن” مبينا أن الدولة القوية تبنى على دستور يحترمه الجميع “ومن اليوم لن يخرق أحد سقف الدستور”.

وشدد الرئيس اللبناني على أنه سيتم استئصال الفساد في لبنان والبدء بخطط تنموية بأسرع وقت موضحا أن الآمال كبيرة والارادة متوفرة عند الجميع.

وكان مجلس النواب اللبناني انتخب الاثنين الماضي العماد عون رئيسا للجمهورية اللبنانية بأغلبية 83 صوتا من اصل اصوات 127 نائبا حضروا جلسة المجلس لينهى شغورا في الرئاسة اللبنانية استمر منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان فى ال25 من آيار عام 2014.