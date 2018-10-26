عون : على المجتمع الدولي المساعدة بعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ضرورة قيام المجتمع الدولي بالمساعدة في عودة المهجرين السوريين الى وطنهم.

وأوضح عون خلال استقباله وفداً برلمانياً فرنسياً في قصر بعبدا اليوم أن الأغلبية العظمى من المهجرين السوريين تركت مناطقها بسبب الإرهاب مشيراً إلى أن المهجرين الموجودين في لبنان بدؤوا بالعودة إلى ديارهم ولا سيما بعد عودة الأمن والاستقرار إلى الكثير من المناطق السورية.

من جهة أخرى جدد عون التأكيد على أن لبنان وشعبه يريدان السلام والأمان في المنطقة في الوقت الذي يواصل فيه كيان الاحتلال الاسرائيلي انتهاكه السيادة اللبنانية والقرارات الدولية.