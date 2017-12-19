عون لـ موغيريني: لا يمكن أن تصبح القدس ملكا لغير أهلها

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إدانته للقرار الأمريكي إعلان مدينة القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي مطالبا الاتحاد الأوروبي بالضغط لإلغاء هذا القرار.

وشدد عون خلال لقائه اليوم في قصر بعبدا مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على أن مدينة القدس لا يمكن أن تصبح ملكا لغير أهلها.

من جهة أخرى أكد عون على أهمية الوحدة الوطنية في لبنان مشيرا إلى أن الانتخابات النيابية اللبنانية ستجري في موعدها وفقا للقانون الانتخابي الجديد.

من جانبها أعربت موغيريني عن استمرار دول الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم للبنان في المجالات كافة ولا سيما في موضوع المهجرين السوريين.