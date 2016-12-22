عون يؤكد أهمية تعاون الدول لمكافحة الإرهاب

اكد الرئس اللبناني العماد ميشال عون أهمية تعاون الدول فيما بينها لمكافحة الإرهاب مشيرا إلى “نجاح الإجراءات الاستباقية” التي تقوم بها الأجهزة اللبنانية في هذا الشأن.

ولفت عون خلال لقائه اليوم وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرولت في قصر بعبدا إلى أن الحل السياسي للأزمة في سورية يحقق الغاية المنشودة لعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

يشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة على الشعب السورى والجرائم التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية المدعومة والممولة من عدة دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والنظامان السعودي والتركي ومشيخة قطر كانت السبب فى تهجير الكثير من السوريين الذين استغلت فيه بعض الدول هذه المسالة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية .