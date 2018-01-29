عون يؤكد ضرورة التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ضرورة التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب وإيجاد حلول سلمية للازمات في المنطقة والعالم.

وقال عون في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير “يجب مكافحة الإرهاب وإيجاد حلول سلمية توقف العنف والحروب الدائرة في العديد من الدول العربية التي تهدد استقرارها ووحدتها وانتقلت شظاياها حتى إلى أرجاء مختلفة من العالم” مشددا على ضرورة مواجهة الإرهابيين فكرا وتنظيما حيث يشكل لبنان جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب .

وحول أزمة المهجرين السوريين اعتبر عون أن مواجهة أعباء ذلك هي مسؤولية دولية مشتركة ويجب العمل سريعا على وضع حد لمعاناة المهجرين وتأمين عودة آمنة لهم .

ولفت عون في ختام المؤتمر إلى ضرورة وقوف ألمانيا إلى جانب لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه وإلى أهمية الالتزام بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 بكل مندرجاته.