عون يتهم الموساد الإسرائيلي باغتيال رجل أعمال لبناني في أنغولا

أشار الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، إلى احتمال أن يكون جهاز الموساد الإسرائيلي وراء إغتيال رجل الأعمال اللبناني أمين بكري، في أنغولا، قبل يومين.

وقال ميشال عون، خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت صباح الثلاثاء، في قصر بعبدا، إن وزارة الخارجية اللبنانية تتابع هذه القضية عن كثب.

وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة التحري والتأكد من صحة المعلومات بخصوص وقوف جهاز المخابرات الإسرائيلي وراء العملية.

يذكر أن مسلحا ضمن مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص أطلق النار على بكري أثناء تواجده داخل سيارته.