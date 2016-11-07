عون يستقبل ظريف الذي اعتبر انجاز الاستحقاق الرئاسي نصر لكل اللبنانيين

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد لقائه والوفد المرافق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بحضور وزير الخارجية جبران باسيل عون أن نجاح لبنان في انجاز الاستحقاق الرئاسي نصر لكل الشعب اللبناني. وقال ان ما ورد من كلام دقيق في خطاب الرئيس عون يدل على عمق النظرة السياسية الحكيمة لدى فخامته.

وكان وصل ظريف إلى مطار بيروت عصرا حيث كان في إستقباله النائب علي بزي ممثلا الرئيس نبيه بري، النائب علي فياض ممثلا كتلة “الوفاء للمقاومة”، مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ضاهر ممثلة وزارة الخارجية، سفير إيران في لبنان محمد فتحعلي، إضافة الى عدد من أركان السفارة ووفد من العلماء والمشايخ.

ولدى وصوله إلى قاعة الشرف الرئيسة في المطار أدلى ظريف بتصريح قال فيه: “جئت اليوم إلى لبنان الشقيق لتقديم التهاني بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية وهو العماد ميشال عون. لقد أثبت الشعب اللبناني العزيز من خلال التجربة التي مر بها في الفترة الاخيرة، أنه من خلال إتحاده وتمسكه بالوحدة الوطنية الداخلية اللبنانية، ومن خلال الانفتاح والانسجام والتحاور بين كافة أطرافه، بإمكانه أن يرسم من خلال إرادته الوطنية المستقيمة، مستقبلا مشرقا وأفضل، ليس فقط لنفسه، بل أيضا لكل شعوب المنطقة على حد سواء.

أضاف: لقد أتيت اليوم إلى لبنان الشقيق برفقة وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى ليس فقط لأكون بينكم أيها الأعزاء لكي أقدم التهاني القلبية الخالصة للجمهورية اللبنانية العزيزة رئاسة وحكومة وبرلمانا وشعبا على هذا الانجاز الذي تم مؤخرا، وإنما لكي نستطيع من خلال الاتصالات الاستثنائية والبناءة مع الجانب اللبناني الشقيق ولنتمكن سوية من رسم غد أفضل للتعاون المثمر والبناء على المستويين السياسي والاقتصادي مع لبنان.

وتابع: لا بد من الإشارة إلى المحن والآلام والعذابات التي حلت بالشعب اللبناني وبكافة شعوب المنطقة، من جراء وجود هذه الظاهرة المشؤومة المتمثلة بالتيارات التكفيرية الإرهابية المتطرفة، التي أرادت أن تعيث فساداً في هذه الأرض وهذه المنطقة، ونحن على ثقة أن الشعب اللبناني العزيز، من خلال وحدته وتلاحمه وصموده وبطولاته وأيضا إلى جانب صمود شعوب هذه المنطقة، من خلال هذه المقاومة الصلبة والشامخة، إن كان على مستوى لبنان أو على مستوى المنطقة، ستؤدي في نهاية المطاف الى إلحاق الهزيمة النكراء والنهائية بالتكفيريين والمتطرفين والمتشددين، ونحن بطبيعة الحال في الجمهورية الإسلامية كما وقفنا في الماضي سنقف اليوم ومستقبلا إلى جانب لبنان وشعوب المنطقة”.