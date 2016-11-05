عيادات طبية متنقلة مؤقتة إلى قدسيا والهامة

أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن “جميع الخدمات الصحية الأساسية ستعود تدريجيا” إلى مدينة قدسيا وبلدة الهامة في ريف دمشق بعد إخلائهما من السلاح والمسلحين وعودة الحياة الطبيعية إليهما.

وبين الوزير يازجي خلال تفقده الواقع الصحي في المدينة والبلدة أن مديرية صحة ريف دمشق ستسير عيادات طبية متنقلة إلى قدسيا والهامة بشكل مستمر لتوفير خدمات الرعاية الصحية ريثما تتم إعادة تأهيل وتجهيز مرافق الرعاية الصحية الأولية المتضررة والتي “أحدثت فيها المجموعات المسلحة خرابا واسعا ونهبت محتوياتها”.

ولفت وزير الصحة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات الصحية في قدسيا والهامة مع إيلاء اهتمام خاص للفئات “الأشد ضعفا” من المواطنين ولا سيما الأطفال والنساء والمصابين بأمراض مزمنة والمسنين.

وشملت الجولة العديد من المؤسسات الصحية بهدف تتبع الجهود المبذولة لإعادة خدمات الرعاية الصحية للسكان وإزالة الآثار التي خلفتها المجموعات المسلحة على هذه المؤسسات التي كانت تقدم أفضل الخدمات الصحية لمحتاجيها.