عين الصقر لمشجع تنقذ حياة بطل أولمبي

نقذ مشجع حياة السباح الأسترالي ماك هورتون خلال مراسم تتويج الرياضي بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

فقد لاحظ المتفرج، بنظرته الثاقبة خلال مراسم التتويج، تغييرا في حجم ولون “شامة” موجودة على صدر الرياضي البالغ من العمر 20 عاما، مقارنة بالسنوات السابقة أثناء متابعته له، فبعث برسالة إلى طبيب الفريق الأسترالي حثه فيهاعلى إجراء فحوصات طبية لتلك البقعة البارزة على صدر الرياضي.

ونشر هورتون، يوم الجمعة 21 تشرين الأول، صورا على صفحته الرسمية في “إنستغرام” أكد فيها خضوعه لعملية جراحية ناجحة لإزالة الورم السرطاني.