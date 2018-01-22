غابرييل: تحقيق الاستقرار في سورية يكون من خلال الجهود السياسية

أكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل ضرورة التركيز على الخطوات الرامية إلى إرساء الامن والاستقرار في سورية من خلال الجهود السياسية .

ونقل موقع دويتشه فيله عن غابرييل قوله: إنه وبعد النجاح الذي تحقق في محاربة تنظيم داعش الارهابي فإن سورية تحتاج إلى خطوات أخرى على طريق الاستقرار والسلام, والمواجهات العسكرية الجديدة هي آخر ما تحتاجه.

وأضاف غابرييل: جهود الجميع يجب أن يكون هدفها النهائي هو تحقيق تقدم على الصعيد السياسي, مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون على رأس أجندة الجولة التالية من المحادثات السورية التي ستنعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين في فيينا.

وفي تعليقه على العدوان التركي على منطقة عفرين قال: نحن ننظر بقلق لما يجري في شمال سورية.

من جانبه اشار متحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية ان غابرييل اتصل بوزير خارجية النظام التركي مولود جاوش أوغلو “وأوضح له بواعث قلقه بشأن تصعيد الوضع في شمال سورية والتداعيات الإنسانية المحتملة على السكان المدنيين”.

وأضاف “إن المسؤولين اتفقا على أن العملية السياسية حول سورية ينبغي أن تستمر بشكل مكثف”.