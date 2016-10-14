غاتيلوف: المعلم سيزور موسكو نهاية الشهر الحالي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف اليوم أن وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم سيزور موسكو في نهاية الشهر الحالي.

ونقل موقع قناة “RT” عن غاتليلوف قوله: هناك اتفاق سيصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نهاية هذا الشهر موعد الزيارة الدقيق يتم الاتفاق عليه حاليا من خلال القنوات الدبلوماسية بين الطرفين.

وأشار غاتيلوف الى أن الزيارة ستجري خلال اخر أسبوع من الشهر والذي يبدأ فى 24 تشرين الاول.