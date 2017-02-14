غاتيلوف: اليمن يشهد كارثة إنسانية بالغة الخطورة تمس 80 بالمئة من سكانه

حذر نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف اليوم من أن اليمن يشهد كارثة إنسانية وهي مشكلة تتطلب حلا لها.

ووفقا لوكالات أنباء روسية فان غاتيلوف بين في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر سنوي لنادي “نموذج الأمم المتحدة الدولي” في موسكو أن هناك أزمة يمنية داخلية وكارثة إنسانية بالغة الخطورة تمس 80 بالمئة من السكان اليمنيين وقال.. إن “بعض زملائنا ولا سيما الغربيين منهم لا يتحدثون عنها بالقدر نفسه من العلنية والانفعال لكونهم مركزين أكثر على ما يحدث في سورية”.

ويشن النظام السعودي الذي يعد الداعم والناشر الأساسي للفكر الوهابي المتطرف الذي يقوم عليه تنظيم “داعش” الإرهابي والتنظيمات التكفيرية الأخرى منذ نحو عامين عدوانا على اليمن يستخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى وأدى إلى تدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية فيه.