غاتيلوف: سندعو دي مستورا ليكون أكثر اتزانا بالحوار «السوري السوري»

أكد غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستدعو المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا لأن يكون أكثر اتزانا في تقييماته وآرائه تجاه الأطراف المشاركة في الحوار السوري السوري.

ونقلت تاس عن غاتيلوف قوله في تصريح صحفي ردا على سؤال حول أجندة اللقاء المرتقب بين دي ميستورا ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “سندعوه إلى الدفع بعملية السلام بصورة بناءة أكثر وبوتيرة أسرع وإلى اتزان أكبر في تقييماته وإلى عمل أكثر نشاطا مع المعارضة كي لا تطرح أي شروط مسبقة”.

وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أكد أنه على الجميع أن يدرك أن عملية جنيف هي حوار سوري سوري وبقيادة سورية وعلى دي ميستورا إدراك ذلك تماما وأن يسعى إلى إزالة العراقيل التي تضعها الدول والجهات المشغلة للأطراف الأخرى في جنيف والتحلي بالنزاهة والموضوعية.