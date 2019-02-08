غاتيلوف: موسكو تدعم مهمة بيدرسون في مسار الحل السياسي للأزمة في سورية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن بلاده مستعدة لدعم مهمة المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون لتيسير الحوار السوري السوري بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وقال غاتيلوف للصحفيين اليوم وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية لأنباء: “سيكون من السابق لأوانه الحكم على عمل بيدرسون في هذا المنصب الجديد لكن عزمه على إقامة حوار بناء مع جميع الأطراف المعنية وقبل كل شيء مع السوريين أنفسهم شأن يستحق بالتأكيد الدعم”.

وأضاف: “بيدرسون يعتبر أن الاتصالات مع جميع الأطراف في سورية أولوية ويعتزم القيام بزيارات منتظمة لجميع العواصم الرئيسية”.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم استقبل في الـ 15 من الشهر الماضي بيدرسون وأعرب عن استعداد سورية للتعاون معه من أجل إنجاح مهمته لتيسير الحوار السوري السوري بهدف التوصل إلى حل سياسي للازمة بما يؤدي إلى القضاء على الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على كامل الأراضي السورية.