غارات لطيران النظام السعودي على محافظة صعدة شمال اليمن

أصيب شخصان بجروح بليغة جراء غارات لطيران النظام السعودى استهدفت اليوم مزرعة بمديرية سحار في محافظة صعدة شمال اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر أمني بصعدة قوله.. إن “طيران العدوان شن أيضاً ثلاث غارات على مقبرة الشهداء في منطقة الزاهر بمديرية رازح وثلاث غارات أخرى على منطقة محديدة بمديرية باقم ما أدى إلى احتراق سيارة مواطن وتضرر منازل أخرى مجاورة”.

من جهة أخرى قتل عدد من جنود النظام السعودي وأصيب آخرون بينما اندلع حريق هائل وانفجارات بمخزن أسلحة إثر قصف صاروخي للجيش واللجان الشعبية استهدف معسكر أبو المض بجيزان.

وقال مصدر عسكري في المنطقة.. إن “القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت بصلية من الصواريخ معسكر أبو المض ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين”.

كما قتل عدد من قوات النظام السعودي وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في محافظة تعز.

وكان طيران العدوان السعودى ارتكب يوم الخميس الماضى مجزرة مروعة بحق الأطفال والنساء في منطقة مشرقة بمديرية رازح فى محافظة صعدة راح ضحيتها 9 قتلى هم 7أطفال وامرأتان.