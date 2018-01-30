غارات للعدوان السعودي على صنعاء.. والجيش اليمني يرد  

قتل وأصيب سبعة يمنيين اليوم في غارات شنها طيران العدوان السعودي على محافظة صنعاء.

وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: إن طيران العدوان استهدف بأربع غارات المجمع الحكومي في بيت مران بمديرية أرحب ما أدى إلى مقتل خمسة مواطنين وإصابة اثنين آخرين”.

وردا على عدوان النظام السعودي على الشعب اليمني نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم كمينا نوعيا لمرتزقة النظام السعودي شرق شبكة صباح في ذي ناعم بمحافظة البيضاء اسفر عن مقتل وإصابة عدد من المرتزقة.

كما دمر الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في جبهة المهاشمة بالجوف ما أسفر عن مقتل من كان على متنها.