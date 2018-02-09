غارات للعدوان السعودي على محافظة حجة.. والجيش اليمني يرد

واصل تحالف النظام السعودي اليوم عدوانه على الشعب اليمني مستهدفاً محافظة حجة بعدة غارات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر محلي قوله إن:”طيران العدوان شن 10 غارات على مديريتي حرض وميدي”.

وفي ردها على العدوان السعودي المتواصل استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات المرتزقة في معسكر ماس بالجدعان ومنطقة المنارة بنهم في محافظة مأرب ما أدى وقوع قتلى ومصابين في صفوفهم”.

كما دمر الجيش واللجان الشعبية مدرعتين لمرتزقة العدوان في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز واستهدفوا تجمعاتهم شمال صحراء ميدي بمحافظة حجة محققين إصابات مباشرة فيهم.