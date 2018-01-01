غارات للعدوان السعودي على محافظة مأرب.. والجيش اليمني يرد

شن طيران العدوان السعودي اليوم أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر محلي بالمحافظة قوله: طيران العدوان السعودي استهدف بأربع غارات مناطق متفرقة بمديرية صرواح مخلفاً أضرارا بممتلكات المواطنين, مشيراً إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف المدفعية منازل ومزارع المدنيين.

وفي إطار ردها على العدوان السعودي تمكنت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية اليوم من قنص ثمانية مرتزقة بمواقع متفرقة بمديرية صرواح في مأرب.

كما تصدى الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف مرتزقة العدوان السعودي في منطقة سوق الخميس بمحافظة لحج وباتجاه تبة الدار الأبيض في منطقة سوق الخميس وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.