غارات للعدوان السعودي.. والجيش اليمني يرد

قتل وأصيب ثمانية من مرتزقة النظام السعودي في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم في محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله “قتل وأصيب ثمانية مرتزقة بعمليات قنص للجيش واللجان الشعبية في مواقع متفرقة بمديرية صرواح في مأرب”.

وفي سياق متصل واصلت طائرات العدوان السعودي شن غاراتها على الشعب اليمني مستهدفة مزارع المدنيين في مديرية صرواح التي تعرضت لقصف مدفعي متزامن من مرتزقة العدوان.

كما شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وكان ثلاثة يمنيين قتلوا وأصيب اثنان آخران أمس في غارات لطيران النظام السعودي على محافظتى مأرب وصعدة.