غارة جوية تستهدف معسكر للعدوان جنوب الحديدة

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شن الجيش اليمني واللجان الشعبية غارة بطائرة دون طيار على معسكر لقوات العدوان في محافظة الحديدة غربي اليمن.

مصدر عسكر صرح بأن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة “قاصف 1” معسكر عنبرة التابع لقوات العدوان جنوب مديرية الخوخة الساحلية الواقعة جنوب الحديدة.