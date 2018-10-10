الشريط االاخباريعربي غارة جوية تستهدف معسكر للعدوان جنوب الحديدة 2018/10/10 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet شن الجيش اليمني واللجان الشعبية غارة بطائرة دون طيار على معسكر لقوات العدوان في محافظة الحديدة غربي اليمن. مصدر عسكر صرح بأن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة “قاصف 1” معسكر عنبرة التابع لقوات العدوان جنوب مديرية الخوخة الساحلية الواقعة جنوب الحديدة. اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات