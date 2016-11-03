غارة لحلف الناتو تودي بحياة 30 مدنيا أفغانيا في قندوز

أفاد حاكم ولاية قندوز الأفغانية، أسد الله عمر خيل، مقتل 30 مدنيا على الأقل في غارة جوية شنها الناتو.

وقال خيل إن من بين القتلى نساء وأطفال، مشيرا إلى أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة عشرات المدنيين.

من جانبه، قال محمود دانيش، الناطق باسم السلطة التنفيذية في قندوز، في وقت سابق من الخميس، إن “القوات الأفغانية وقوات الحلف نفذت عملية مشتركة ضد متمردي طالبان”، مضيفا أن “30 مدنيا أفغانيا قتلوا وجرح 25 آخرون في هذا القصف”.