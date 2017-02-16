غازات سامة في أوبرهاوزن الألمانية

أعلنت حالة الطوارئ في مدينة أوبرهاوزن الألمانية نتيجة لانبعاث غازات سامة من مصنع للمواد الكيميائية، حيث تم إجلاء عدد من سكان المنازل الواقعة في محيط المصنع، بالإضافة الى سكان يعيشون في المنطقة الصناعية التابعة للمصنع.

سبب تسرب الغاز نتيجة أضرار حدثت بأحد الخزانات الذي يحوي هذه الغازات، مما أدى الى تسرب 600 متر مكعب من الغاز.

هذا وقد أشتكى حوالي 68 شخص من مشاكل في التنفس، مما دعى السلطات الحكومية الى إجلاء السكان من المناطق القريبة من المصنع، وكذلك نصحت الشرطة السكان بعدم مغادرة منازلهم و إغلاق النوافذ بشكل جيد.

وكانت الشرطة المحلية قد أضافت بأن الغاز ما يزال يتصاعد من المصنع، الأمر الذي دفع فرق الطوارئ المدني و متخصصين في الدفاع الكيميائي إلى الحضور للمنطقة المذكورة لمعاينة الأضرار.