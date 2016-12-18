“غازبروم” ترفع صادراتها في كانون الأول الجاري

زادت شركة الغاز الروسية “غازبروم” صادراتها، في النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بنسبة 14.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت “غازبروم” في بيان، الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول، إن صادرات الشركة من الغاز الطبيعي، إلى المملكة المتحدة، ارتفعت منذ مطلع العام الجاري بنسبة 57.6%، ما يعادل 3.75 مليار متر مكعب، في حين صعدت إلى ألمانيا بنسبة 8.7%، ما يعادل 3.75 مليار متر مكعب.

فيما قفزت إلى هولاندا بنسبة 83.6% ما يعادل 1.84 مليار متر مكعب، وإلى فرنسا بنسبة 19.9% ما يعادل 1.83 مليار متر مكعب.

وأعلنت الشركة في وقت سابق أن إمداداتها إلى الخارج سجلت مستوى قياسيا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما وصلت إلى 17.6 مليار متر مكعب.

وعلى صعيد متصل، صرح رئيس شركة “غازبروم”، أليكسي ميللر، الأسبوع الماضي بأن الاتفاقات الأخيرة في سوق النفط، سيكون لها تأثير على أسعار النفط، مرجحا نمو أسعار الغاز في الربع الأول من العام 2017.

وتعتمد أسعار الغاز الطبيعي على النفط بشكل أساسي، إذ يتم تسعير الوقود الأزرق من خلال معادلة مكافئ نفطي، أي أن أسعار الغاز تصعد مع نمو أسعار النفط، وبالعكس.

وتوصلت الدول المنتجة، من داخل منظمة “أوبك” وخارجها، مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاقية لخفض إنتاجها النفطي، بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، منها 1.2 مليون برميل ستقوم منظمة “أوبك” بتخفيضها.

بدورها، ستقلص الدول المستلقة (خارج “أوبك”) إنتاجها من النفط بنحو 600 ألف برميل، من ضمنها 300 ألف برميل ستخفضها روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم.

ويبدأ تقليص الإنتاج، اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، ويستمر الاتفاق لمدة 6 أشهر، مع إمكانية تمديده.