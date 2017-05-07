“غازبروم” تشرع بمد المقطع البحري من “السيل التركي”

بدأت شركة “غازبروم” الروسية اليوم الأحد بمد المقطع البحري من المشروع الاستراتيجي “السيل التركي”، الهادف لنقل الغاز الروسي عبر قاع البحر الأسود إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا.

ويأتي ذلك بعد أيام من اجتماع ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لـ”غازبروم” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي اطلع خلاله رئيس الدولة على سير المشروع، حيث قال ميللر إن “غازبروم” أنهت جميع الأعمال التمهيدية للمشروع.

وكانت موسكو وأنقرة وقعتا في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفاقية حكومية لتنفيذ مشروع “السيل التركي”، الذي ستقوم بالإشراف على تنفيذه شركة “South Stream Transport”.

ويتضمن المشروع مد أنبوبين عبر قاع البحر الأسود بسعة إجمالية تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، أحدهما مخصص للسوق التركية، والثاني للمستهلكين الأوروبيين.

وتعتبر تركيا أحد أبرز مستوردي الغاز الروسي، حيث تحتل المرتبة الثانية في قائمة زبائنه بمشتريات بلغت العام الماضي نحو 24.76 مليار متر مكعب من الغاز. وتستورد تركيا حاليا الغاز الروسي عبر خطين هما “البلقان” و”السيل الأزرق”.