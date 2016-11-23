“غازبروم” يسجل رقما قياسيا جديداً في تصدير الغاز

سجل عملاق الغاز الروسي “غازبروم”، أمس الثلاثاء ، رقما قياسيا يوميا جديدا لتصدير الغاز إلى بلدان خارج رابطة الدول المستقلة، ليبلغ 599.8 مليون متر مكعب من الغاز.

ويعتبر هذا الرقم القياسي هو السابع خلال خريف عام 2016، وذلك بزيادة قدرها 1.9 مليون متر مكعب مقارنة بالرقم القياسي السابق في 11 تشرين الثاني.

وسبق لنائب رئيس شركة “غازبروم”، ألكسندر مدفيديف، أن توقع بقاء صادرات الشركة إلى بلدان خارج رابطة الدول المستقلة “عند مستوى عال” في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر.

وأعلن رئيس “غازبروم”، أليكسي ميلر، أن صادرات الشركة إلى البلدان خارج رابطة الدول المستقلة في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير حتى تشرين الأول/ أكتوبر، ارتفعت بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. يذكر أن إمدادات “غازبروم” إلى بلدان خارج رابطة الدول المستقلة بلغت في العام الماضي 130.8 مليار متر مكعب من الغاز.