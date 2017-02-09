غافريلوف لـ”البعث ميديا”: تغيير الدستور يتم من خلال اقتراح وموافقة الشعب السوري فقط

أكد السيد سيرغي غافريلوف النائب في مجلس الدوما الروسي ونائب رئيس لجنة شؤون تنمية المجتمع المدني ومسائل الاتحادات الاجتماعية والدينية عضو الوفد البرلماني الروسي في تصريح خاص لـ”البعث ميديا”: أن روسيا ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت أي مسمى، ولذلك نحن متأكدون ومؤمنون بأن تغيير الدستور السوري يجب أن يتم من خلال اقتراح وموافقة الشعب السوري بعد توثيقه في مجلس الشعب السوري.

وبخصوص موضوع السوريين الأكراد، أكد غافريلوف أن على السوريين الأكراد الحذر.

وأضاف غافريلوف: إن أي حديث عن تغير في الموقف الروسي اتجاه سورية بعد عقد لقاء أستانة، وطرح مسودة الدستور الروسية، هو مجرد أوهام لا أساس لها من الصحة، فنحن نهدف من وراء ذلك التسريع بالحل السياسي وإعادة سورية موحدة وليس تقسيمها وتفكيكها..

وأوضح أن أي دستور جديد يجب أن يؤكد على وحدة الوطن السوري جغرافياً وسكانياً، فالحل السياسي يهدف إلى إعادة الوطن السوري موحداً وليس تقسيمه وتفكيكه، وأن تغيير الدستور السوري يجب أن يتم من خلال اقتراح وموافقة الشعب السوري بعد توثيقه في مجلس الشعب السوري، وبالتالي ممكن أن يتم هناك بعض التصحيحات ولكن يجب أن يحصل ذلك بتأثير مباشر من الشعب.. وممكن أن يتم تغيير الدستور بشكل جزئي أو وضع دستور مبدئي جديد خلال الفترة القادمة، وعلى الحكومة السورية والمعارضة الراغبة بالحل والتسوية إيجاد حل سياسي سلمي بينهما.. وعليه “يجب أن يتحد الجميع ويتوجهوا نحو تغيير الدستور قانونياً، وهنا يأتي دور المواطنين في تفعيل دورهم أكثر بشكل عملي وسريع وإبداء رغبتهم في الحل السلمي وتغيير الدستور الحالي”.. لافتا إلى أهمية “أخذ وضع الأكراد في سورية بعين الاعتبار”، محذرا السوريين الأكراد في الوقت ذاته “من الحماية الأمريكية… فالحماية الأمريكية فاشلة”.

ونبه غافريلوف إلى ضرورة إيجاد حلول للمجموعات العسكرية المتواجدة على الأرض السورية بدون موافقة الحكومة السورية الشرعية “المجموعات البريطانية والأمريكية” ومثيلاتها.. خاتماً إن روسيا تدفع باتجاه أن يجلس الجميع على طاولة واحدة والاتفاق، واحترام كافة الأديان الموجودة في سورية، ومساواة كافة الطوائف حتى لا تقوم إحدى الطوائف بمحاولة الانسلاخ عن الدولة السورية.

البعث ميديا || سنان حسن