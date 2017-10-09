غانا.. أربعة قتلى بحريق في محطتي وقود

قتل أربعة أشخاص جراء اندلاع حريق ضخم ووقوع انفجارات تسبب بها صهريج في محطتي وقود في العاصمة الغانية أكرا.

الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو صرح، أمس، أن انفجار جديد وقع الليلة الماضية وتسبب بموت أربعة أشخاص وإصابة العديد، مضيفا أن الحكومة مصممة أكثر من أي وقت مضى على عدم حصول أي حادث من هذا النوع مجددا.

بدوره، صرح وزير الإعلام الغاني كوجو اوبونغ أن 12 شاحنة إطفاء استخدمت لإخماد الحريق فيما انتشر 200 شرطي في مكان الحادث.

الحريق شب بسبب اندلاع النيران في صهريج كان ينقل الغاز الطبيعي، حيث انتقل إلى محطتي وقود قريبتين تحتوي إحداهما على الغاز السائل متسببا بسلسلة انفجارات بينما فر عدد كبير من السكان من منازلهم بعدما أرعبتهم مشاهدة الحريق والانفجارات.