غانتشارينكو أبرز المرشحين لتدريب تسيسكا

أفادت مصادر إعلامية، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول، بأن مدرب تسيسكا موسكو، ليونيد سلوتسكي، الذي سيترك الفريق بعد خوض مباراة توتنهام، كشف للاعبيه عن اسم المدرب الذي سيخلفه في منصبه.

وذكرت المصادر أن سلوتسكي أخبر لاعبي تسيسكا بأن فيكتور غانتشارينكو، المدرب الحالي لفريق أوفا، سيخلفه على رأس الإدارة الفنية للفريق.

ويستطيع غانتشارينكو ترك فريقه الحالي لتدريب تسيسكا، لأن عقده مع أوفا يتضمن بندا يسمح له بالعودة إلى تسيسكا (كان يشغل مساعدا في طاقمه التدريبي) في الشطر الثاني من الموسم الحالي.

وقرر سلوتسكي ترك مهمة تدريب تسيسكا بعد المباراة التي ستجمع فريقه بتوتنهام الإنجليزي، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول، ضمن الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وتسلم سلوتسكي مهامه في النادي الروسي منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2009، لتنتهي سبع سنوات حقق خلالها ثلاثة ألقاب في الدوري الروسي الممتاز، المواسم “2013 و2014 و 2016″، وفاز مرتين بكأس روسيا، في الموسمين “2011 و2013″، كما فاز بكأس السوبر الروسي في مناسبتين.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة تسيسكا ستعلن عن اسم المدرب الجديد للنادي، قبل نهاية الأسبوع.