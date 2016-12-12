غباب الدون عن حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية

سيغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، الاثنين، 12 كانون الأول، عن حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لعام 2016، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم.

ويأتي سبب غياب رونالدو، الذي يعد أبرز المرشحين للفوز بالجائزة، لارتباطه باللعب مع الفريق الملكي في بطولة كأس العالم للأندية 2016، المقامة حاليا في اليابان، حيث سيخوض الميرنجي مباراته الأولى في الدور نصف النهائي ضد فريق كلوب أمريكا المكسيكي، يوم الخميس القادم.

وسافر رونالدو مع بعثة ريال مدريد، ليلة السبت إلى اليابان، وذلك، عقب فوز الفريق على ديبورتيفو لاكورونيا، بشق الأنفس وفي الوقت القاتل، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة، التي تابعها الدون من المدرجات.

وكشفت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، في تقرير لها، أن رونالدو سيظهر في الحفل إما عن طريق فيديو مسجل مسبقا أو من خلال فيديو بث مباشر عبر الأقمار الاصطناعية، رغم أن الحفل سيقام في الساعة الرابعة فجرا بتوقيت اليابان.

وتشير التقارير إلى أن كريستيانو رونالدو، المرشح الأوفر حظا لنيل جائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة في مسيرته، بعد أعوام 2008، 2013 و2014، عقب إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا، مع فريقه ريال مدريد الإسباني، وكأس أمم أوروبا “يورو 2016” مع منتخب بلاده البرتغال، وذلك للمرة الأولى في تاريخها الصيف الماضي.

أما ليونيل ميسي، المتوج بالجائزة أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، فكان موسمه أقل نجاحا، رغم تتويجه مع برشلونة بلقب بطل الدوري الإسباني، لكنه خسر للمرة الثانية مع منتخب الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا، أمام تشيلي بركلات الترجيح.

يذكر أن جائزة الكرة الذهبية، عادت إلى كنف مجلة “فرانس فوتبول”، بعد إنتهاء الشراكة، التي جمعتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منذ عام 2010.