غداة الخسارة أمام روما.. كييفو يقيل مدربه

أعلن نادي كييفو إقالة مدربه رولاندو ماران غداة الخسارة القاسية التي تلقاها أمام روما 1-4 في الدوري المحلي لكرة القدم، والتي جعلته يقترب بشكل أكبر من منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ونشر النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، أن ماران “أقيل من منصب مدرب الفريق الأول”، وأن مدرب الشباب لورنزو دانا سيتولى مهام الإشراف على الفريق الأول في المباريات الثلاث المتبقية له هذا الموسم في “سيري أ”.

وتولى ماران (54 عاما) الإشراف على كييفو في أكتوبر 2014، وكان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية يونيو المقبل.

وتأتي هذه الإقالة على خلفية النتائج السيئة التي يحققها الفريق في الفترة الماضية، إذ اكتفى بالفوز في مباراتين من أصل 10 في 2018.

ويحتل كييفو المركز 17 في الدوري حاليا، بفارق نقطتين فقط عن نادي سبال الثامن عشر (أول مراكز الهبوط). ويمكن لكييفو أن يصبح عمليا في المركز 18 في حال فاز سبال على فيرونا في مباراتهما التي ستقام في وقت لاحق الأحد.