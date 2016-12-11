غداً أمطار غزيرة في دمشق وثلوج في المناطق على ارتفاع 1000م

اعلنت الارصاد الجوية انه ثمة بداية لمنخفض جوي كبير يترافق بهطل كميات غزيرة من الأمطار على المنطقة الساحلية والغربية من سورية ابتداءً من مساء اليوم .

واشار المصدر أنَّه مساء يوم الثلاثاء من المتوقع سقوط كميات من الثلوج في المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر. وبالنسبة لمدينة اعلن المصدرأن المدينة ستشهد كميات غزيرة من الأمطار خلال الأيام القادمة، نافياً الحديث عن أي عواصف ثلجية في العاصمة حالياً.